Tutti in coda sulla Pontina: ha l'aria di essere un esodo dal sapore ferragostano quanto sta accadendo da alcune ore sulla 148, in direzione di Pomezia, nel territorio di Roma. In realtà, come ampiamente previsto, nella zona dello svincolo per Pratica di Mare e Castel Romano sono stati predisposti dei posti di blocco da parte del personale della Questura di Roma, commissariato di spinaceto e polizia stradale di Aprilia, che sta controllando ogni auto in transito, ma anche tir e mezzi del trasporto pubblico, al fine di scongiurare fughe dei romani verso il litorale di Torvajanica, Ardea, Anzio e Nettuno, ma anche nella zona di Sabaudia e San Felice Circeo. Una situazione che ha creato file chilometriche all'uscita dalla Capitale, mentre invece è tutto tranquillo nel territorio di Latina dove invece non si registra alcun tipo di congestionamento.

I controlli sono serrati e chi non ha un valido motivo per passare viene sanzionato e rimandato indietro.