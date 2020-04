L'odore dell'incenso, i canti e varie auto parcheggiate fuori dalla Chiesa. Il sospetto: una Santa Messa a porte non proprio chiuse. Di conseguenza, sul posto sono arrivati i carabinieri che, per diversi minuti, hanno bussato alla porta della Parrocchia della Resurrezione di via Salvatore Di Giacomo, nel quartiere Montarelli di Aprilia: poi, quando la Chiesa è stata aperta, l'arcano è venuto alla luce: si stava celebrando la Veglia Pasquale nel pieno rispetto delle normative anti-Coronavirus e delle direttive del vescovo di Albano. E tutto nel pieno della regolarità.

Infatti, come prescritto da monsignor Semeraro, i sacerdoti della Vicaria di Aprilia si erano riuniti nella Chiesa di Montarelli e avevano celebrato a porte rigorosamente chiuse la Veglia Pasquale a partire dalle 18.