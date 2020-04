Controlli a tappeto in tutta la città di Aprilia da parte delle forze dell'ordine. Tutte le vie di accesso alla città sono presidiate da carabinieri, polizia di Stato, Polizia Locale, e Guardia di Finanza. Da questa mattina infatti Sono in corso controlli a tappeto su tutti i veicoli in transito sulle strade apri liane. Al momento sembra che veri e propri "furbetti" Non ne siano stati trovati, qualche verbale ma decisamente meno rispetto ai giorni scorsi, è stato elevato Ma perlopiù la comunità apriamo oggi ha deciso di restare a casa