Incendio questa mattina nel piazzale antistante la palazzina D del complesso immobiliare delle Salzare, ad Ardea. In particolare, come già accaduto la scorsa settimana e tantissime altre volte in passato, sono stati incendiati i rifiuti ammassati all'esterno della palazzina destinata in futuro alla demolizione. Il grosso accumulo di spazzatura è stato dato alle fiamme e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Pomezia, la polizia locale di Ardea e i carabinieri della città. I pompieri hanno sparso anche della schiuma sui rifiuti incendiati al fine di evitare che il cattivo odore continuasse a pervadere la zona. Fortunatamente non si registrano feriti, ma già ieri sera le forze dell'ordine erano state costrette a intervenire in quanto, forse per l'eccessivo utilizzo di alcol come spiegato dal sindaco Mario Savarese, si erano verificati dei disordini.