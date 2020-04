Arriva il dato dei nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Latina. A comunicarlo è la pagina Facebook Salute Lazio che parla di 10 nuovi casi positivi. 4741 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. 0 decessi. 9 pazienti sono guariti. Le persone che entrano in sorveglianza domiciliare sono meno della metà di quelle che ne escono. Il 14 Aprile termineranno le ulteriori misure restrittive a Fondi ma vengono mantenuti i controlli presso il MOF; rimarranno in vigore tutte le misure di carattere Nazionale