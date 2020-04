Tra questi, altri due casi di Coronavirus a Velletri. È questo il dato diffuso poco fa dal sindaco della città, Orlando Pocci, che ha spiegato come, in totale, nella città castellana i contagiati siano 40. Di questi, 32 sono attualmente positivi, tre sono guariti e cinque sono deceduti.

Aumentano ancora i casi di Coronavirus nel territorio della Asl Roma 6: pocofa, infatti, è stato comunicato che i nuovi contagi sono 37, un numero superiore a quello di ieri. Il totale dei contagi, dunque, sale a 689 persone, inclusi i deceduti e i guariti. Due le vittime delle scorse ore: una donna di 85 anni e una donna di 73 anni, entrambe con gravi patologie pregresse. Sono 52, invece, le persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. Proseguono anche oggi i controlli sulle case di cura per anziani.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli