Appena dopo pranzo un principio di incendio è stato stroncato sul nascere a Maenza dai Volontari della Protezione Civile. I due volontari di ronda in quel momento, viste le esperienze pregresse, hanno avvistato del fumo alzarsi lungo la via Carpinetana. Subito si sono precipitati sul posto e grazie ai battifiamma e tanto coraggio, hanno impedito alle fiamme che da lì, località Fontana Forri, avrebbero potuto rapidamente spandersi, di prendere piede. Scontata la matrice dolosa. Ottima l'azione dei volontari che hanno presidiato il territorio nonostante la festività e l'extra di fatica nei giorni scorsi per la consegna di mascherine e uova di Pasqua