Terzo caso di positività al Covid19 sul territorio maentino. A darne notizia è il Sindaco Claudio Sperduti anticipando il bollettino Asl di domani su cui verrà riportato l'esito del tampone cui è stato sottoposto in quanto è stato in contatto con una persona di Frosinone, positiva al Covid-19. Il nuovo caso è in isolamento preventivo con la propria famiglia già da tempo e tranne pochi sintomi accusati nei giorni scorsi, per un paio di giorni, sta bene.