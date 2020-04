Nella giornata di sabato, i militari della locale stazione carabinieri deferivano in stato di libertà per il reato di "uso di atto falso" un cittadino indiano di 44 anni residente a sabaudia. il predetto, fermato alla guida del proprio ciclomotore, a richiesta dei militari esibiva una patente di guida polacca palesemente falsa che veniva sottoposta a sequestro. lo stesso veniva inoltre sanzionato amministrativamente per guida senza patente unitamente al fermo del veicolo per tre mesi.