"Il Poliziotto di Pomezia ricoverato allo Spallanzani, uno dei primi casi a livello regionale, è clinicamente guarito". Ad affermarlo, in una nota diffusa dal portale Salute Lazio, è l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, informato del fatto direttamente dalla direzione sanitaria dell'Istituto Spallanzani di Roma.

