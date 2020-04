Intensa mattinata di controlli nella domenica di Pasqua che hanno interessato le strade della città di Cisterna. Dalle prime ore di domenica le pattuglie della Polizia Locale hanno vigilato sul controllo degli spostamenti. Il bilancio è stato di 98 veicoli controllati. Sono stati elevati 9 verbali per violazione dei divieti di sostamento e 2 per violazioni al Codice della strada.

"I veicoli in circolazione non sono molti ma come si può vedere dal numero dei verbali elevati coloro che hanno comunque sfidato la sorte sono stati contravvenzionati poiché si trovano fuori casa senza giustificato motivo oppure hanno accampato diverse scuse non plausibili - afferma il Comandante De Michelis - I controlli stanno continuando nel pomeriggio e saranno ulteriormente intensificati nella giornata di domani. Premesso che il personale della Polizia Locale è impegnato quotidianamente dall'inizio dell'emergenza esponendosi in prima persona, preciso che qualora ai nostri agenti sia evidente il motivo dello spostamento, l'autocertificazione non viene richiesta. In primis poiché è già chiaro che ci si trovi in uno dei motivi di "deroga" e poi perché non vi sarebbe nulla da verificare successivamente. Sul fatto di fare multe, preciso che la situazione di pandemia non deroga le comuni regole del Codice della Strada che vanno rispettate. I controlli alla circolazione stradale vengono quindi svolti per il controllo di tutti gli obblighi previsti per legge. Buona Pasqua".