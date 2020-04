Sale a 714 il bilancio complessivo dei casi di Coronavirus nel territorio dei Castelli romani e del litorale a sud di Roma. In particolare, poco fa dalla Asl Roma 6 hanno reso noto che altre 25 persone sono risultate positive al Covid-19; in più, tre persone sono purtroppo decedute: si tratta di un uomo di 90 anni, una donna di 68 anni e una donna di 75 anni, tutti con precedenti patologie. Infine, sono 40 le persone uscite dall'isolamento domiciliare, mentre continuano i controlli sulle case di riposo per anziani. In tal senso, è stata posta in sorveglianza sanitaria una Rsa a Rocca di Papa.