Prosegue l'attività di controllo del territorio anche oggi sia a Latina che alla Marina dove la polizia locale è stata impegnata con una serie di controlli. I servizi hanno riguardano anche i borghi e poi il lido e il Lungomare dove fino a questo momento non sono state emesse sazioni. La maggior parte dei latinensi ha rispettato le norme di contenimento in materia di Covid. Oltre alla polizia locale nell'ambito dello stesso servizio sono impegnati carabinieri, polizia e guardia di Finanza nel corso di un servizio pianificato direttamente dal Prefetto Maria Rosa Trio.

