Non c'è solo un decesso nel bollettino odierno del Coronavirus sul territorio di Anzio. Poco fa, infatti, dal Comune hanno reso noto che dalla Asl Roma 6 è stato comunicato come ci sia un nuovo contagio, con gli attuali positivi che risultano essere 14. A questo numero vanno aggiunte le tre vittime e i tre guariti. «I pazienti positivi, residenti ad Anzio, sono complessivamente quattordici, con un nuovo caso che si è aggiunto in queste ore - ha affermato il sindaco, Candido De Angelis -. Auguro a tutti una pronta guarigione».