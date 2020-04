Tragedia di Pasquetta ad Anzio. Per cause e motivi che sono al vaglio delle forze di polizia, un uomo è stato trovato senza vita accanto ai binari della ferrovia Nettuno-Roma, sotto al ponte di Santa Teresa, ad Anzio, sulla Nettunense.

In particolare, ad accorgersi del cadavere è stato il macchinista del treno in transito che ha subito contattato il 112: sul posto si sono portati gli agenti della polizia del commissariato di Anzio e quelli della polizia locale, che hanno transennato l'area.

Il corpo dell'uomo, che non aveva documenti e che avrebbe un'età apparente di circa 30 anni, si trova sulla massicciata: da capire, al momento, se l'uomo si sia gettato dal ponte (anche se in quel punto il parapetto è molto alto) oppure se possa essere caduto mentre camminava vicino ai binari, battendo la testa.

Il cadavere, a quanto sembra, presenterebbe delle ferite compatibili con una caduta. Si attende l'arrivo della polizia ferroviaria che condurrà le indagini: al momento il traffico ferroviario è sospeso.