Da oggi Fondi non sarà più "zona rossa". Non ci saranno più i divieti aggiuntivi che erano stato disposti con ordinanza della Regione Lazio, salvo che per il mercato ortofrutticolo. Questo perché, come viene stabilito nel più recente provvedimento della Pisana, nella struttura di viale Piemonte sono necessarie misure di prevenzione in più contro il covid-19 in relazione all'elevato numero di persone che operano all'interno del Mof.

Per il resto, invece, come riassunto dal Comune in un comunicato stampa diffuso nei giorni scorsi, verranno eliminati «i controlli ed i presidi delle Forze di Polizia ai varchi principali della città e uniformando dunque il Comune di Fondi a tutto il resto d'Italia». Ciò non significa in alcun modo che si potrà tornare a passeggiare per strada come se nulla fosse. Restano infatti vigenti tutti i divieti imposti con i dpcm del presidente del Consiglio Conte. Si deve restare in casa, salvo che per comprovate esigenze di tipo lavorativo, per ragioni di salute o per il tempo strettamente necessario per l'acquisto di beni di prima necessità.