Pasqua e Pasquetta con una colonna sonora diversa: il silenzio di questi giorni è stato interrotto dal forte ronzio dei droni impiegati per i controlli dall'alto in città. Hanno sorvolato sia la periferia che il centro che il litorale.

La parola d'ordine in questi giorni è stata soltanto una: controllare e la risposta da parte della cittadinanza è stata positiva, salvo qualche imprevisto.

Il giorno di Pasqua la polizia locale di Latina che ha impiegato l'uso dei velivoli senza pilota e ha sorvegliato - anche con pattuglie su strada - sia la zona della Marina che in un secondo momento i quartieri Q4 e Q5. Non sono emerse particolari criticità. Gli accertamenti sono stati molto rigorosi con le immagini catturate dal drone proiettate in tempo reale sugli schermi degli agenti che hanno permesso di avere una visione totale di alcuni quadranti della città e in casi estremi avevano tutte le indicazioni necessarie per intervenire in tempi stretti. La ricognizione è stata replicata anche nel giorno di Pasquetta quando era più alto il rischio di trovare qualche trasgressore pronto a concedersi una «evasione» verso il mare. E invece anche in questo caso non sono arrivate segnalazioni.

Non c'era nessuno se non le auto di qualche residente e si vedeva chiaramente la spiaggia che era completamente vuota. I controlli dal Lido si sono spostati verso altre zone e hanno interessato anche i borghi e l'unica infrazione ha riguardano un uomo di origine indiana, in Italia residente con regolare permesso di soggiorno. L'uomo stava andando al lavoro e aveva tutto in regola a partire dall'autocertificazione. Peccato però che non aveva mai conseguito la patente e quindi nei suoi confronti è stata emessa una sanzione di 5mila euro, se la pagherà in tempi stretti avrà una piccola riduzione ma la multa è comunque molto salata. I servizi - coordinati dal dirigente Francesco Passaretti - hanno puntato a prevenire prima di tutto assembramenti e a scovare gli irriducibili della gita fuori porta. Il lavoro congiunto delle forze dell'ordine è stato a tappeto con grande spirito di sacrificio.

Gli appelli lanciati a più riprese fortunatamente sono stati raccolti. Ha prevalso il buon senso come testimoniano anche i numeri delle infrazioni che sono vicine allo zero.