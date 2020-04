È di Anzio e ha 30 anni il ragazzo che ieri pomeriggio è stato trovato morto sotto al ponte di via Nettunense, nella zona di Santa Teresa di Anzio, riverso sulla massicciata accanto ai binari della ferrovia.

In particolare, visto che non aveva documenti al seguito al momento del ritrovamento del cadavere, il giovane è stato riconosciuto questa mattina nell'obitorio dell'ospedale di Tor Vergata, a Roma, dove la salma è stata portata per essere sottoposta all'autopsia.

Soltanto questo esame, oltre alle indagini in corso da parte della polizia ferroviaria, potrà far capire quali siano state le reali cause del decesso.

Trovato morto sui binari, si indaga. Nessuna pista viene esclusa Ieri alle 22:45 Dalla morte violenta al suicidio: al momento nessuna pista investigativa pare sia esclusa rispetto al decesso di un giovane uomo trovato cadavere accanto ai binari della ferrovia ad Anzio. Il corpo del ragazzo, rannicchiato vicino a un palo, era contornato dal sangue ed è stato notato dal macchinista di uno dei treni in transito.

Le indagini sono condotte dalla polizia ferroviaria di Roma, ma al momento sembra che non venga esclusa alcuna ipotesi.

Soltanto le prossime ore potranno dire la verità su quanto accaduto sulla ferrovia. di: Francesco Marzoli