Sono saliti a 60 i cittadini di Aprilia positivi al virus Covid-19. E' questo il bilancio che emerge al termine delle festività pasquali. Nella giornata di domenica l'Asl di Latina ha infatti comunicato altri due contagi, il dato positivo è invece arrivato ieri visto che non si sono registrati nuovi casi in città. Ora è dunque di 56 il numero dei pazienti attualmente in carico all'azienda sanitaria, di questi la stragrande maggioranza (44) si trova in isolamento domiciliare mentre sono 12 le persone ricoverate in strutture ospedaliere, 3 invece sono i negativizzati. Il calo dei ricoverati è senza dubbio un fattore positivo, perché significa che i pazienti più critici stanno migliorando. Venerdì scorso infatti è stato dimesso dall'ospedale Santa Maria Goretti di Latina il titolare di un'impresa che, insieme alla figlia di 34 anni, aveva contratto il virus alcune settimane fa: una notizia che fa sperare in un decorso positivo. Sono invece in tutto 120 le persone in isolamento domiciliare precauzionale (non contagiati), un numero consistente ma che al momento non preoccupa il Comune di Aprilia che è sempre in stretto contatto con l'Asl di Latina. Rispetto ai due positivi registrati domenica l'amministrazione comunale fa sapere che: «entrambe le persone appartengono al medesimo nucleo familiare di un paziente già contagiato», un aspetto che mette al sicuro la città della possibilità che possa esplodere un nuovo focolaio, come accaduto nelle scorse settimane per il centro disabili per anziani dove si sono registrati 11 casi (tra ospiti e operatori).