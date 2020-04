Durante la serata di ieri, a Marina di Minturno, i carabinieri del locale Norm di Scauri hanno arrestato in flagranza di reato un 25 enne di Formia e denunciato a piede libero il fratello minorenne. In particolare i due, scavalcando un muro di una recinzione, si introducevano forzatamente in un'abitazione al solo fine di iniziare una violenta discussione, per futili motivi, con una donna presente nella casa come ospite. A causa del degenerare della situazione la locale centrale operativa, allertata sul numero unico 112, inviava sul posto una pattuglia di carabinieri che appena giunti venivano proditoriamente colpiti dai due giovani, con schiaffi, pugni, spintoni e calci. vista l'esagitazione dei prevenuti, vi è stato bisogno dell'intervento di altra pattuglia dei militari della stazione di scauri, per bloccare gli stessi e trasferirli presso il locale comando arma . al termine delle formalità di rito, il giovane maggiorenne veniva tratto in arresto e, su disposizione dell'a.g., trasferito presso il proprio domicilio in detenzione domiciliare in attesa di rito direttissimo.