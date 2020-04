Grave incidente stradale al chukinetri 55 della via Pontina a Campoverde. Il conducente di un suv Mercedes ha perso il controllo del mezzo sfondando il guard rail e finendo nelle serre sottostanti la sede stradale. Sul posto per i soccorsi oltre a tre squadre dei vigili del fuoco un'ambulanza, un'auto medica e anche l'elicottero del 118. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e della polizia locale di Aprilia. Per il momento il conducente del veicolo è stato soccorso e stabilizzato per poter essere trasferito In Eli ambulanza al più vicino pronto soccorso. L'elicottero del 118 che è atterrato all'interno del campo coltivato a kiwi in cui è finita la vettura, ha trasferito il ferito all'ospedale San Camillo di Roma. Il ferito che era al volante del Mercedes, è un medico di 38 anni di Roma.