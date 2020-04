Sono ben 64 i nuovi casi di Coronavirus registrati nel territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud di Roma: si tratta di un numero altissimo, anche se la maggior parte di questi nuovi contagi - si legge nel breve lancio che la Asl Roma 6 ha inviato all'assessorato alla Salute del Lazio - «riferibili a una struttura di Rocca di Papa su cui è in corso un audit a cura della Asl competente e del Seresmi».

In più, sempre oggi si registrato otto decessi: un uomo 75 anni, una donna 87 anni, un uomo di 85 anni, un uomo di 80 anni, un uomo di 86 anni, una donna di 92 anni, una donna di 96 anni e un uomo di 58 anni, tutti con patologie preesistenti. 88 persone, poi, sono uscite dall'isolamento domiciliare. In più, proseguono le verifiche in altre Rsa e case di riposo del territorio.