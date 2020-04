C'è un nuovo caso di Coronavirus ad Anzio. Lo ha comunicato poco fa il sindaco Candido De Angelis, spiegando che i pazienti positivi, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni aggiornate dalla direzione generale della Asl Roma 6, sono complessivamente quindici. In totale, dunque, i casi di Anzio diventano 22: di questi, tre sono deceduti e quattro sono guariti. «Auguro a tutti i nostri concittadini una pronta guarigione» è stato il commento del sindaco.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli