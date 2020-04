La fuga all'alt, un inseguimento lungo una decina di chilometri, infine l'arresto con tanto di colpo di pistola sparato in aria a scopo intimidatorio. È questo quanto è avvenuto ieri notte ad Ardea, con l'operazione perfezionata dai carabinieri di Pomezia. In particolare, la pattuglia coordinata dal capitano Luca Ciravegna aveva imposto l'al a una Opel Astra in transito lungo via Catullo, a Pomezia: il conducente, però, anziché arrestare la corsa ha accelerato e ha iniziato una rocambolesca fuga, anche percorrendo diverse strade contromano.

I carabinieri lo hanno inseguito per una decina di chilometri e giunti in via Modena, alla Nuova Florida di Ardea, sono riusciti a bloccarlo. Mentre scendeva dall'auto, però l'uomo si era chinato verso il cruscotto, nel presunto tentativo di prendere qualcosa: temendo che fosse un'arma, i carabinieri hanno esploso un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio, facendo desistere il 57enne di Ardea da qualsiasi movimento. L'uomo, a quel punto, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e associato al carcere di Velletri.