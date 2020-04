Continuano a crescere i casi di Coronavirus tra i Castelli Romani e il litorale laziale: in particolare, nelle scorse ore sono stati registrati 61 nuovi contagi, con 52 di questi che sono riferibili al cluster della Rsa di Rocca di Papa che da ieri è divenuta "zona rossa". Proprio in questa struttura sanitaria si stanno eseguendo tamponi a tutti gli ospiti e all'intero personale.

Con questa nuova ondata di contagi, dunque, i casi totali salgono a 839.

Nel frattempo, fortunatamente, 13 persone sono guarite, facendo salire il totale dei negativizzati a 68 persone. Infine, altre tre persone sono decedute, con le vittime del Covid-19 che sono in totale 51: si tratta di una donna 90 anni, di un uomo di 95 anni e di una donna di 81 anni, tutti con precedenti patologie.

Sono 93 le persone uscite dall'isolamento domiciliare. In più, si è appreso che l'ex ospedale di Genzano si convertirà in struttura Rsa Covid.