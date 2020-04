Tre persone decedute e tre nuovi casi di Coronavirus nel giro di 48 ore. Sono questi i dati che arrivano da Lariano, dove tra ieri e oggi sono stati comunicati i decessi di tre persone anziane, mentre nella sola giornata di oggi sono insorti ulteriori tre contagi, con i casi totali che salgono a 26.

Le tre vittime sono una donna di 75 anni con patologie pregresse, già ricoverata a inizio epidemia e morta allo Spallanzani di Roma, dove era in terapia intensiva; una donna di 89 anni, non residente a Lariano, ma ospite di una comunità alloggio per anziani e con altre patologie; un'altra donna di 80 anni, residente a Lariano e ricoverata anche con altre patologie.

Gli attuali positivi, invece, sono 14: uno è ricoverato e gli altri 13 sono in isolamento domiciliare.