«Si conferma un trend lievemente positivo». Così il sindaco di Artena, Felicetto Angelini, ha commentato i dati di oggi riguardo al Coronavirus, dai quali si evince che non ci sono nuovi casi positivi, ma si registra una nuova guarigione.

«Abbiamo, rispetto a ieri, una persona in più posta in quarantena preventiva, ma soprattutto abbiamo una persona guarita completamente dal virus in più. E questa è una bella notizia - ha dichiarato il primo cittadino -. Non abbassiamo la guardia, mi raccomando».

I casi complessivi, dunque, restano 28.