Sono 26 i dipendenti della Gelit positivi al Covid 19 da quando è iniziata l'emergenza. Un numero che rischia di crescere nei prossimi giorni, sulla scorta degli altri risultati che arriveranno dai tamponi nasofaringei eseguiti con il metodo drive a cui è stato sottoposto tutto il personale. Oltre ai 26 dipendenti che fortunatamente non sono in gravi condizioni, ci sono altri 11 contagiati e sono i familiari stretti dei dipendenti. I primi casi accertati risalgono agli inizi di aprile, a quel punto la Asl ha deciso di procedere con dei tamponi a tappeto a tutti i lavoratori che sono quasi 200 e i numeri che stanno uscendo sotto certi profili erano anche prevedibili. Il personale medico sta tentando di ricostruire come si sia sviluppata la trasmissione del virus nello stabilimento. Sono oltre 140 le persone in quarantena per il caso Gelit e c'è da sottolineare che subito dopo che erano emersi i primi casi di contagio, era stata disposta la sanificazione dell'intera fabbrica e i vertici dell'azienda avevano deciso di sospendere la produzione. Una decisione sofferta ma necessaria per tutelare la salute di tutti.