Il cadavere di un uomo, presumibilmente straniero, è stato trovato stamattina tra gli alberi del terreno incolto alle spalle delle autolinee, alle porte del centro di Latina. Stando ai primi accertamenti dei Carabinieri della Compagnia del capoluogo, si tratterebbe di un overdose. Sul caso si sa ancora poco perché la vittima, tra l'altro, non aveva con sé i documenti: per risalire alla sua identità saranno quindi necessari una serie di accertamenti dattiloscopici, oltre ai riscontri medico legali utili a individuare le cause del decesso. A dare l'allarme sarebbe stato un senzatetto che cercava rifugio tra gli alberi e ha notato il corpo senza vita. A portare gli investigatori dell'Arma sulla pista della droga, una serie di elementi piuttosto chiari sul cadavere, oltretutto in una zona, a due passi dal quartiere Nicolosi e altre piazze di spaccio connesse, dove il fenomeno dello spaccio è ben noto e ha fatto registrare altre vittime in passato.