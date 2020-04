Sale a 44 persone il bilancio complessivo dei contagiati dal Coronavirus a Velletri. Poco fa il sindaco Orlando Pocci ha comunicato che la Asl Roma 6 ha reso noto come due donne abbiano contratto il Covid-19 e siano in isolamento domiciliare.

Gli attuali positivi, dunque, sono 33; a questo numero vanno aggiunti i sei deceduti e i cinque guariti.

Nove, infine, le persone di Velletri attualmente ricoverate in ospedale a causa del virus.