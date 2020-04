Durante la giornata di ieri, i carabinieri della Stazione di Sezze, a seguito di richiesta pervenuta alla locale centrale operativa, denunciavano in stato di libertà per i reati di "lesioni, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale" un 24enne del luogo. Nella circostanza il predetto, in stato di alterazione psico – fisica, alla vista dei militari operanti intervenuti per dissuaderlo dal compiere un insano gesto che aveva minacciato di compiere a causa di una presunta delusione amorosa, proferiva parole minacciose e offensive confronti degli operanti. Quest'ultimi, inoltre, nel cercare di impedire che lo stesso si chiudesse all'interno della propria abitazione venivano spintonati provocando la caduta di uno degli operanti che scivolando sulle scale riportava lesioni giudicate guaribili giorni 7 (sette).