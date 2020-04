Un nuovo caso di Coronavirus e tre guarigioni. E' questo il bilancio odierno per il territorio di Anzio reso noto poco fa dal sindaco Candido De Angelis. «Tre nostri concittadini sono fortunatamente guariti. Nella giornata di oggi si registra anche un nuovo caso positivo al Covid-19. Pertanto, al momento, i pazienti positivi al Coronavirus, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni della direzione generale della Asl Roma 6 - ha fatto sapere il primo cittadini -, sono complessivamente tredici. Auguro loro una pronta guarigione». Dall'inizio dell'emergenza, dunque, i casi totali di Covid-19 ad Anzio sono 23: di questi, 13 sono attualmente positivi, tre sono deceduti e sette sono i guariti.

