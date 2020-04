Sale ancora il numero dei contagiati dal Coronavirus a Nettuno: in particolare, è stato registrato un nuovo caso di positività al CVovid-19, quello di un ragazzo di 27 anni. In totale, dunque, le persone che hanno contratto il virus sono 53: gli attuali positivi sono 30 , cui si aggiungono otto decessi e 15 guarigioni, due in più rispetto a quelle di ieri.

In isolamento domiciliare preventivo, infine, ci sono 23 persone.