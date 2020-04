Tragico incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi, nella periferia di Latina lungo la strada provinciale che da Borgo Santa Maria porta verso Acciarella. Per cause al vaglio della Polizia stradale di Latina, un ventenne del Gambia richiedente asilo politico è morto sul colpo a causa delle ferite riportate in un violento fuori strada con lo scooter su via Santa Maria. Stando a una prima ricostruzione il giovane ha perso il controllo del ciclomotore al momento di affrontare il curvone all'altezza dell'incrocio con strada Canneto di Rodi, a poca distanza dal centro di accoglienza che lo ospitava. A nulla è valso l'intervento dei soccorritori.