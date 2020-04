Sono dati in linea con quelli degli scorsi giorni quelli emanati oggi dalla Protezione Civile riguardo al bilancio delle ultime 24 ore da Covid-19 in Italia. Numeri positivi, se non fosse per quel numero ancora elevato di deceduti che anche oggi ha superato quota 500, per l'esattezza 525 (arrivando a un totale di decessi 22.170). C'è un record, quello di tamponi effettuati in un solo giorno. Si tratta di 60.999 test (ieri 43.715). I dati del nuovo bollettino riportano un netto calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 2.936 persone, 143 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 26.893 persone, 750 meno di ieri: è il calo giornaliero più netto da inizio epidemia.

I guariti raggiungono quota 40.164, per un aumento in 24 ore di 2.072 unità (ieri erano state dichiarate guarite 962 persone).'aumento dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1189 unità (ieri erano stati 1127) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 3786 (ieri 2667). Questi due dati vanno però analizzati solo considerando il fatto che sono strettamente collegati al numero di tamponi fatti. E oggi ne è stato fatto un numero recordo: