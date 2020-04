I vigili del fuoco stavano andando a mettere a punto una verifica nel centro urbano quando sono stati chiamati da cinque persone che, poco prima, chiedevano aiuto per un neonato che aveva difficoltà respiratorie.

E' accaduto poco dopo le 18.30 a Pomezia, con i pompieri del Comando di Roma che sono intervenuti all'interno di una casa per soccorrere un neonato che, durante una poppata, stava manifestando difficoltà respiratorie. A quel punto, i pompieri hanno messo in atto la manovra di "Heimlich", riuscendo a liberare le vie respiratorie del neonato, rianimandolo.

Poco dopo sul posto è arrivata anche una ambulanza del 118 con il medico, con il personale che ha subito preso in consegna il neonato trasportandolo al Pronto soccorso della clinica Sant'Anna.