L'andamento altalenante continua. Il trend dell'emergenza dovuta al Coronavirus Covid-19 prosegue alternando giornate con pochi nuovi casi positivi e altri con risalite improvvise. Ieri, nella provincia di Latina, si è registrato un sensibile aumento di contagi rispetto alle due giornate precedenti in cui se ne erano contati complessivamente 6 (4 martedì e 2 mercoledì): 5 casi distribuiti tra Fondi (2), Cisterna (2) e Aprilia (1). «Quattro dei nuovi casi - ha annunciato ieri la Asl di Latina nel consueto report giornaliero dell'emergenza - sono trattati a domicilio».

In provincia di Roma, invece, dopo due giorni di vera e propria "passione", con 125 casi di Coronavirus in più registrati in 48 ore, ieri la situazione dei contagi nel territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale è decisamente migliorata.

Infatti, nel report giornaliero del direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda, è emerso come i nuovi positivi di ieri siano stati "solo" 28, con il totale generale che sale a 867 individui che hanno contratto il virus.

Di questo numero fanno parte anche i deceduti e i guariti: se questi ultimi sono gli stessi di mercoledì (68), i primi sono aumentati, salendo a 54. Sono infatti morte altre tre persone: si tratta di una donna di 94 anni, di un uomo di 82 anni e di un uomo di 86 anni.