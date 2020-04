Cinque persone, tra cui una donna della provincia di Latina e quattro persone di Ceccano, sono accusate di aver raggirato e truffato una infermiera dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in provincia di Savona, che si era attivata in prima persona per trovare sul web delle mascherine oltre che per lei anche per i colleghi che sono impegnati in prima linea contro l'emergenza del Covid 19.

Grazie a tre complici e alla collaborazione di alcune banche...