Improvvisamente, però, il mezzo sarebbe sfuggito al suo controllo, probabilmente in un momento nel quale lo stesso pensionato stava effettuando una manovra per ripulirlo di terra e di pezzi di legna nei pressi della lama.

Potrebbe essere stato un attimo di distrazione a provocare il gravissimo incidente cui è stato vittima un uomo di 81 anni di Sermoneta , investito da una motozappa con la quale stava eseguendo alcuni lavori all'interno dell'orto adiacente la sua abitazione, in località Monticchio, alle porte dell'abitato di Sermoneta. Intorno alle 17 l'uomo avrebbe deciso di effettuare alcuni interventi all'interno del suo terreno, utilizzando proprio una motozappa.

