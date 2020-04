Non si arresta il contagio da Coronavirus nel territorio di Velletri. Poco fa, infatti, il sindaco Orlando Pocci ha comunicato come la Asl Roma 6 abbia reso noto che ci siano altri tre casi di Covid-19: si tratta di una donna e due uomini.Tutti questi nuovi positivi sono in isolamento domiciliare.

In totale, dunque, i casi di Coronavirus registrati dall'inizio della pandemia a Velletri sono 47: di questi, gli attuali positivi sono 36, mentre i deceduti e i guariti restano rispettivamente sei e cinque.