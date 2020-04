Immediata la chiamata ai soccorsi, giunti sul posto con una ambulanza del 118. I sanitari, considerata la situazione e la possibilità di ferite agli arti, hanno deciso di chiedere l'intervento di una eliambulanza, che ha trasportato l'uomo a Roma , in un ospedale specializzato.

Un incidente domestico si è verificato nel corso della mattinata di oggi, 17 aprile 2020, ad Artena . In particolare, un giovane uomo di 31 anni è caduto dal balcone posto al primo piano di una casa di via Latina, finendo a terra dopo un volo di alcuni metri.

