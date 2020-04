Paura in strada, poco fa, tra Terracina e San Felice Circeo. Un incidente si è verificato sulla Migliara 58, dove un autocarro e un'automobile sono rimasti coinvolti in un terribile scontro. Fortunatamente, non si registrano persone ferite, mentre i mezzi sono gravemente danneggiati. Sul posto il 118 e i volontari dell'Anc Sabaudia, che hanno provveduto a chiudere parzialmente la strada per consentire la rimozione dei veicoli coinvolti. Il tratto interessato è tornato percorribile attorno alle 11.45