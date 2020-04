Incidente stradale, poco fa, sulla Pontina, in direzione di Roma: poco dopo il cavalcavia di via dei Castelli Romani, infatti, due auto si sono tamponate e una di queste è finita ribaltata su una delle due corsie. Sul posto sono intervenuti una ambulanza con a bordo il personale sanitario e una pattuglia della polizia stradale di Aprilia.

Uno dei conducenti coinvolti è stato trasportato con l'ambulanza stessa al Pronto soccorso della clinica Sant'Anna di Pomezia: le sue condizioni, però, non sarebbero gravi.

Lievi, a quanto pare, le ripercussioni sul traffico.