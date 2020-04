Brillante salvataggio, quello messo a punto oggi a Velletri, dai volontari del gruppo comunale della protezione civile. In particolare, una squadra di volontari è intervenuta su una parete rocciosa molto scoscesa, a monte della quale - ossia a circa 8 o 10 metri d'altezza - era rimasta bloccata una capretta.

«Il recupero - hanno fatto sapere i volontari su Facebook - è stato reso difficoltoso da vegetazione e terreno scosceso, ma alla fine tutto si è risolto per il meglio, con il recupero del povero animale stremato avvenuto con successo. Oltre all'emergenza Covid-19, dunque, rimaniamo operativi per tutte le difficoltà sul territorio».