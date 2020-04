Oltre 6 kg di di droga posti sotto sequestro, sessantamila euro e una pistola ritrovati in casa e tre arresti: questo il bilancio dell'operazione portata a termine dagli umini della squadra mobile di Latina che hanno messo in manette C.S., classe '89 di Sezze, e R.E., anche lui classe '89 residente a Ceccano. I due sono ritenuti responsabili in concorso di detenzione di cocaina e hashish per un totale di 2 kg e 400 grammi di cocaina e 4 kg di hashish. Il carico di stupefacnte è stato nella loro auto, una vettura di grossa cilindrata fermata dai poliziotti in centro a Latina. Da una perquisizione minuziosa, coadiuvata dall'unità cinofila intervenuta, i due poliziotti antidroga a quattro zampe "Enduro" e "Faye" e un gruppo di cinofili di Nettuno, è stato possibile ritrovare un vano apribile con un sistema idraulico con cui i due avevano occultato la droga all'interno dell'automobile. Nel corso delle successive perquisizioni domiciliari, che venivano effettuate in conseguenza dell'arresto, tra le province di Latina e Frosinone, sono stati rinvenuti ulteriori 950 grammi di cocaina e 166 grammi di hashish, oltre alla somma in contanti di sessantamila euro circa, che venivano sottoposti tutti a sequestro penale.

Infine, l'attività di Polizia proseguiva con ulteriori perquisizioni effettuate nei confronti di tutti i congiunti degli arrestati. A casa di uno essi, con l'ausilio del cane anti esplosivo Fester si perveniva anche al rinvenimento di una pistola semiautomatica modello Colt Springfield calibro 45 con relativo munizionamento e matricola abrasa, oltre a cinque fucili uso caccia e, relativamente a questi ultimi, circa mille cartucce di vario calibro. Di conseguenza veniva tratto in arresto anche D. V. A., nato a Priverno classe 1974 , per violazione della legge sulle armi. Per tali fatti i tre individui sono stati arrestati e dopo le formalità espletate associati alla Casa Circondariale di Latina per ivi rimanere a disposizione dell'A.G. Le indagini continuano per disvelare ulteriori particolari sulla organizzazione dedita al traffico di stupefacenti.