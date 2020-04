Sale a 47 il bilancio dei contagiati dal Coronavirus a Velletri. Poco fa, infatti, il sindaco Orlando Pocci ha comunicato che la Asl Roma 6 ha reso noto un nuovo caso: si tratta di una donna che è ricoverata in ospedale. Ma la riflessione che più colpisce è un'altra e riguarda i link dei contagi: ultimamente, infatti, sembra che a essere più colpiti siano gli operatori sanitari. "La provenienza dei nuovi contagi è riconducibile a link epidemiologici già noti per collegamenti familiari o professionali - ha fatto sapere il sindaco -: diversi nuovi casi sono, infatti, di operatori sanitari".

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli