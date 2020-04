Durante la giornata di ieri, a Formia, a conclusione di specifica attività di indagine, i carabinieri della locale Stazione denunciavano a piede libero una 56enne. La donna, infatti, avrebbe sottratto due carte di credito ad un uomo, che poi ha più volte utilizzato per ritirare circa 200 euro per acquisti di vario genere. La denunciata è stata riconosciuta e indicata come autrice del furto proprio dalla vittima.