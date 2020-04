Due spadini a serramanico con lama da 17 centimetri; tre coltelli a serramanico con lame da 10 centimetri; un bastone in legno di 42 centimetri. Questo è quanto trovato nell'auto di un 40enne, denunciato a piede libero dai carabinieri di Santi Cosma e Damiano. A seguito della perquisizione del veicolo, dove sono state rinvenute le armi celate all'interno dell'abitacolo, costate un a denuncia di porto d'armi atte ad offendere, sono stati rinvenuti anche 1,4 grammi di cocaina, 7,3 grammi di hashish e sette cartucce per fucili da caccia, calibro 12 e calibro 28.

