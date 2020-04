Erano sedute a prendere il sole, in un terrazzo di proprietà di un noto professionista di Itri, ma lo spazio è aperto al pubblico passaggio. Per questo, tre persone sono state multate dalla polizia locale di Itri, impegnata nel controllo capillare del territorio per l'emergenza Coronavirus. All'arrivo degli Agenti della Polizia Locale, le persone presenti sul terrazzo, tentavano di nascondersi all'interno dell'abitazione.

"Abbiamo sanzionato tre soggetti di nuclei familiari diversi, per l'evidente spostamento verso seconde case o diverse da abitazioni principali, con l'aggravante del divieto di assembramento - spiega il Comandante della Polizia Locale Pasquale Pugliese - Al nostro arrivo hanno tentato di darsi alla fuga nascondendosi all'interno dell'abitazione, ma dopo nostra insistenza sono tornati sui loro passi e sono stati sanzionati con una contravvenzione di € 400,00 cadauno". A carico del proprietario dell'immobile è scattata una sanzione di 400 per divieto di assembramento con l'intimazione di far fare ritorno a casa ai suoi ospiti.