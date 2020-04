Se a Pomezia si registra un costante quanto lento aumento di contagi, da qualche giorno ad Anzio e Nettuno la situazione sembra essere stazionaria. Anche oggi, infatti, nelle ultime due città del litorale a sud di Roma non sono stati riscontrati nuovi casi di Coronavirus. Per quanto riguarda Anzio, i casi totali restano 23: di questi, gli attuali positivi sono 11, i deceduti tre e i guariti nove. A Nettuno, invece, i contagi complessivi sono ancora 53: tra questi, venti sono attualmente positivi, otto sono i deceduti e 15 i guariti.

